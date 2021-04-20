Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz ihraç edildi! 'Sayın Müsteşar' fena yakalandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli sahte hesaptan çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi.

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Trol hesap açıp devlet büyükleri hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verilmişti. Gündüz hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HSK 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Gündüz'le ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. Hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açılan ve 3 Mayıs 2021 tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesi talep edildi.

Küfürleri rapora girdi

Hazırlanan 31 sayfalık raporda, açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün Twitter'daki trol hesabıyla yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına tek tek yer verildi. Raporda, Gündüz hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle iddianame düzenlendiği ve Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

HSK Başmüfettişi ihracını istedi

Başmüfettiş Ali İhsan Sever tarafından hazırlanan raporda, Gündüz hakkında 2802 numaralı Hâkimler ve Savcılar kanununun 69/4 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan rapor HSK 2. Daire'ye ulaşırken, Gündüz'ün açığa alınma kararının 6 kişilik HSK 2. Daire kurulu tarafından oy birliğiyle devamına da karar verildi.

HSK 2. Daire ihraç kararı verdi

Mehmet Yılmaz'ın başında bulunduğu HSK 2. Dairesi, HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever'in Samsun Cumhuriyet Savcısı Gündüz'ün ihracını istediği raporun değerlendirmesini tamamladı. Geçtiğimiz hafta savunmasına da başvurulan Gündüz için daire bugün toplandı. HSK 2. Dairesi, Gündüz'ün yaptığı paylaşımlarla, mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Devlet görevlilerine hakaretler yağdırmıştı

Trol savcı Gündüz'ün, küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor