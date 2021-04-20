BIST 1.372
DOLAR 8,11
EURO 9,78
ALTIN 462,90
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İngiltere'de binlerce yıllık yüzük tarihi eser ilan edildi! Ölen birinin...

Demirören Haber Ajansı

İNGİLTERE’de 1600’lü yıllardan günümüze ulaştığı düşünülen altın yüzük, tarihi eser ilan edildi. Arkeologlar, yüzüğün 1651 yılında ölen Derby Kontu James Stanley’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Abone ol

İngiltere’nin batısında İrlanda Denizi’nde yer alan Man Adası’nda bulunan altın yas yüzüğü (ölen birinin anısına takılan yüzük) tarihi eser ilan edildi. 1600’lü yıllardaki İngiltere İç Savaşı döneminden kalma olduğu düşünülen yüzüğün, iç savaşta Roundheadler (Parlamento yanlılarına verilen isim) tarafından 1651’de idam edilen Derby Kontu James Stanley’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Manx Ulusal Mirası kuruluşunda arkeolog Allison Fox, “Yüzüğün kalitesi, yüksek statüye sahip bir kişi için veya onun adına yapıldığını gösteriyor. Yüzüğün kime ait olduğunu veya kimin anıldığını kesin olarak tespit etmemiz pek olası değil, ancak daha önce Man Lordu olan Stanley ailesiyle ilişkilendirilmiş olma ihtimali var” dedi. Altın yüzüğün Manx Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'dan Galatasaray'a ve Başkan Mustafa Cengiz'e ceza
İzmir'de dehşet! Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
Afyonkarahisar'da okul müdüründen acı haber! Yaşam savaşını kaybetti!
UEFA: 55 üye ülke Süper Lig'i şiddetle kınayan bir bildiri imzaladı
Trabzon'da sokağa çıkma yasağını sahte basın kartıyla deldiler! İşte sahte kartın fiyatı...
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların başlama saatleri değişti
Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı vasiyetinde hükümete destek çağrısı yaptı
Prof. Ceyhan'dan çarpıcı sözler: Vaka sayısı azalırsa bunu bilimle izah etmek mümkün değil
Göz damlası kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Yorumlar 2 yorum