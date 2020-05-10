65 yaş üstü için 4 saatliğine sokağa çıkma yasağı kalktı 4 saat serbest! Bakan uyardı

Yaklaşık 1.5 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız saat 11:00 itibariyle 4 saatliğine sokağa çıkmaya başladılar. Saglık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkacak yaşlılardan maske takmalarını istedi.

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Bir bucuk aydan fazla süredir sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız bugün saat 11:00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşalırımız 4 saat boyunca sokakta olabilecekler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarısı geldi. Bakan Koca, yaşlılara sokağa çıkarken maske takmaları uyarısında bulundu.

Nihayet sokağa çıktılar

6 Mayıs tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması genelgesi çerçevesinde, 10 Mayıs Pazar günü (bugün), 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar sokağa çıkabilecek.

SASAT 11:11'İ BEKLEYEMEDİLER... 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Şişli'de Kadırgalar Caddesi'nde saat 09.30'da sokağa çıkan bir vatandaş, " Ben bugün bir saat erken çıktım. Hoş görürler diye düşündüm" dedi. Adını ve yaşını söylemeyen vatandaş elindeki poşetiyle yoluna devam etti.

Artık kıyafetinizin bir parçası olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" mesajı paylaştı.