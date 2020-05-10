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Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl kazanılır Rus uzman açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüse karşı ‘bağışıklık kazanmak’ konusu gündemi bir hayli meşgul eder hale geldi. Dünya çapında merak edilen bu konuya ise Rus basınına konuşan Moskova Devlet Üniversitesi Tıbbi Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Armais Kamalov açıklık getirdi.

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Moskova Devlet Üniversitesi Tıbbi Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Armais Kamalov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığın nasıl kazanıldığını veya bağışıklığın oluşmamasındaki önemli sebepleri açıkladı.

Hastalığı yenenlerde bağışıklık oluşmama ihtimali var
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için Dr. Armais Kamalov, virüsü yenen hastalarda bu virüse karşı bağışıklığın oluşmama ihtimalinin sebeplerini açıkladı.Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Kamalov, şu ifadeleri kullandı:

Eğer virüs vücuda küçük konsantrasyonlarda girer ve bağışıklık sistemi de onunla hızlı bir şekilde başa çıkarsa yeterli hacimde antikor oluşmayabilir. Ağır seyreden hastalıklarda, hastanın büyük miktarda ilaca ihtiyacı olduğu durumlarda da virüse karşı bağışıklık gelişmeyebilir.

Bir süre sonra mutlaka antikor oluşuyor
Bağışıklık, organizmanın kendi kaynaklarını devreye sokarak elde ettiği doğal bir şey. Koronavirüsü doğal yollarla yenen ve hastalığı orta seyreden kişilerde bir süre sonra mutlaka antikorlar oluşuyor."

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