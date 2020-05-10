Acun Ilıcalı'nın bahsettiği sol bekin kralı belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçeli Acun Ilıcalı'nın 'sol bekin kralı geliyor' sözleri üzerine taraftarlar bu futbolcunun kim olduğunu merak etmişti. Yıldız futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından herkes bu futbolcunun kim olduğunu merak etti.

"Sol bekin kralı geliyor rahat olun"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de yer aldığı bir programa katılan Ilıcalı, "Sol bekin kralı geliyor rahat olun." diyerek Fenerbahçe'nin yıldız bir ismi kadrosuna katacağını söylemişti.

Acun'un bahsettiği isim Marcelo

Acun Ilıcalı'nın bahsettiği ismin kim olduğu ise ortaya çıktı. Fotomaç'ta yer alan haberde, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi. Madrid'in sakatlıklardan dolayı fazla oynatamadığı ve gelecek sezon düşünmediği Sambacı'nın satılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.

Kupa canavarı

Marcelo, Real Madrid ile sayısız başarılara imza attı. 4'er kez Şampiyonlar Ligi, İspanya Lig Şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Sambacı, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupa Şampiyonluğu elde etti.

3.5 ay forma giymedi

Real Madrid'in yıldız sol beki, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Brezilyalı futbolcu, farklı dönemlerde yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kaldı. Marcelo, özellikle adale problemi yaşadı.

505 maç 37 gol 96 asist

Fluminense forması giydikten sonra Avrupa'da yalnızca Real Madrid'de oynayan Marcelo, İspanyol ekibiyle 505 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 96 da asist yaptı.

Carlos 34'ünde gelmişti

Fenerbahçe, 2007-08 öncesi de sol bek için dünyaca ünlü bir transferi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de tam 11 sezon forma giyen Roberto Carlos'u renklerine bağlamıştı. Sambacı, Çubuklu'yu giymeye başladığı dönemde 34 yaşındaydı. Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Marcelo ise 32 yaşında.