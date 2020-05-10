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Anneler Günü şarkısı sözleri duygusal Anneler Günü şarkıları

Hayatımıza değer katan annelerimizin en özel günü Anneler Günü bugün. Bu anneler gününde annelerimizle doyasıya gezemeyeceğimiz anneler günü bu sene evlerde kutlanacak. İşte annenizi sevindirecek, duygulandıracak anneler günü şarkıları ve anneler günü şarkı sözleri....

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En kıymetlimiz annelerimizin en güzel günü Anneler Günü bugün yani 10 Mayıs pazar günü kutlanıyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle annelerimizle dışarda doyasıya zaman geçiremeyeceğiz, bir çoğumuz salgın bitmediği için ve sokağa çıkma yasağı olduğu için annesine sarılamayacak. Peki anneler günü hediyesi neler alınır, uygun anneler günü hediye fikirleri neler? Anneler gününde evde neler yapılır? Anneler günü şarkıları ve duygusal anneler günü şarkı sözleri haberimizde...

ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI
ANNEMİZ
 
Güneşin alası çok
Her evin çilesi çok
Analar çeker yükü
Kimsenin bilesi yok

Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim

Anamız başımızda
Her öğün aşımızda
Ananın emeği var
Her iyi işimizde

Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim

Çocuğa bakar anne
Evine tapar anne
Gece gündüz çalışır
Yarını yapar anne

Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle

ANNEM
 
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin

Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine

Bugün hala kulağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Benim annem kalbimin sen
En güzel yerindesin

Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine

CANDAN ERÇETİN - ANNEM
Hani eski zaman masalları anlatır

Hüznümü huzura dolarsın

Kaşım gözümden çok içim bir parçan

Annem sen benim yanıma kalansın

Hani bir biblon vardı kırdığım

Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın

Ama bil ki ben de parçalandım

Annem ben senin yanına kalanım

Annem annem

Sen üzülme

Sözlerin hep yüreğimde

Annem annem

Gel üzülme

Ben hâlâ senin

Dizlerinde

Uzayan sohbet gecelerinde

Rolleri unutup dost oluruz

Bizi bağlayan bu kan değil yalnız

Annem biz birbirimize kalanız

Ben kararlı uçarken yolumda

Sen çatık kaşlarının altında

Katıksız sevgiyle bakarsın

Annem sen benim yanıma kalansın

Annem annem

Sözlerin hep yüreğimde

Annem annem

Ben hâlâ senin

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