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AVM’ler yarın açılıyor! İşte Sağlık Bakanlığı'nın dikkat çeken önlemler

AVM’ler, 11 Mayıs tarihinden itibaren açılmaya hazırlanırken sosyal mesafe ve hijyen kurallarını detaylandıran önlemlerde havalandırma ile ilgili vurgu dikkat çekiyor.

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Sağlık Bakanlığı, AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde Kovid-19’a karşı alınması gereken önlemleri maddeler halinde açıkladı. Önlemler, özetle sosyal mesafe ve hijyen kurallarını içeriyor. Havalandırma konusu özellikle vurgulanırken havalandırma sistemlerinin sadece AVM açıkken değil, kapalı olduğu saatlerde ve gece de çalıştırılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Milliyet'in haberine göre; bakanlığın, alınmasını istediği önlemler özetle şöyle: AVM’ler etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırılmalı. Havalandırma sisteminin filtreleri kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalı, temizlik periyotları kısaltılmalı.

Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli. Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenmeli.

Dezenfektan püskürtme!
AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalı.

AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli vb) yapılmamalı.

Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

10 metrekareye 1 kişi
Olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılmalı.

AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

Maskesi olmayanlar içeri alınmamalı.

Girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

En fazla 3 saat
Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı.

Müşteriler AVM’de 3 saatten fazla kalmamaları ve grup halinde dolaşmamaları için anonsla uyarılmalı.

Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, promosyon uygulamaları, broşür dağıtımı yapılmamalı.

Dinlenme alanları, oyun alanları, sinemalar, mescitler, oto yıkama, vale hizmeti, sigara içme alanı kullanılmamalı.

İş yerleri için önlemler
AVM içindeki iş yerlerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalı.

İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde işaretler yerleştirilmeli.

Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalma süresi 10 dakikayı geçmemeli.

Her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmeli.

İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalı.

Yemek katında masa ve sandalyeler kullanılmamalı.

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