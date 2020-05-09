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Bakan Süleyman Soylu yaşlılar için ricada bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşların yarın dışarı çıkmaları ile ilgili paylaşımda bulundu.

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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden yarın 65 yaş üstü vatandaşların uzun süreden sonra dışarı çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘’Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın.’’

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