Ak Parti medya darbesi mi yapıyor?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı konuk ettiği youtube kanalında gündeme ilişkin çok sayıda konuyu ele aldı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'deki sözleri üzerine RTÜK'ten gelen 5 günlük ceza ve Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamaların da tartışıldığı yayında, "Sosyal Medya Etik Kuralları"na ilişkin koparılan fırtınaya da değinildi.

Hadi Özışık'ın konuya ilişkin sorduğu sorulara cevap veren Mahir Ünal, CHP tarafından yapılan algı operasyonlarının artık halkın gözünden kaçmadığına dikkat çekti.

Sosyal medya kuralları neyi hedefliyor?

Bilindiği gibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisince hazırlanan "Sosyal Medya Etik Kuralları"nı açıklamıştı. İşte bu kuralların neyi hedeflediğine de açıklık getiren Ünal, siyasi bir niyetin olmadığına vurgu yaptı. Sosyal medyanın hızla iftira, hakaret ve itibar suikastlerinin yapıldığı bir mecraya dönüştüğünün altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, söz konusu 12 etik kuralın bunu önlemeye yönelik olduğunu ifade etti.

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Kamuoyunda 'kendi trollerini engellemek' için yaptılar şeklinde çirkin ifadelerin kullanıldığını belirten Mahir Ünal, oysa kendilerinin 'CHP net' gibi kapalı devre bir internet sistemi olmadığını sözlerine ekledi.

Hedef gösteren saldırılar yapıldı

Fahrettin Altun, Selçuk Bayraktar ve Berat Albayrak gibi isimleri CHP'nin bu sistemi kullanarak hedef gösterdiğini aktaran Ünal, parti olarak kendi arzularının ise bu gibi durumlardan kaçınmak olduğunun altını çizdi.

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