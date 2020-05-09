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Afganistan’da haksız gıda yardımı protestosu: 7 ölü

Korona sebebiyle dağıtılan gıda yardımlarında haksızlık yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protesto gösterilerinde, 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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Koronavirüsün getirdiği kısıtlamalar sonucu iş kaybının yaşandığı ve gıda fiyatlarının yükseldiği Afganistan'da, hükümet ülke çapında gıda yardımı sağlıyor...

Ghor ilinde ise sokağa dökülen Afgan halkı, siyasi bağlantısı olan kişilere ayrıcalık yapıldığını iddia etti.

Polisin göstericilere ateş açması sonucu 7 kişinin öldüğü en az 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

Vali Sözcüsü iddiaları yalanladı

Ghor Valisi sözcüsü Muhammed Arif Aber ise yaklaşık 300 protestocunun bazılarının taş atması, ateş açması ve valinin evine girmeye çalışması sonucu polisin ateş açtığını belirtti.

Sözcü, çıkan olaylarda 2 kişinin öldüğünü 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca yaralılar arasında bir polisin de bulunduğunu söyledi.

Yardımın haksız şekilde dağıtıldığını ise yalanladı.

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