Kırgızistan'da Büyük Zafer'in 75. yılı kutlanıyor

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Büyük Zafer'in 75. yıl dönümünü kutladı. Kırgızistan'ın faşist saldırılara karşı omuz omuza mücadele verdiğini hatırlatan Büyükelçi, savaş kahramanlarını saygıyla andıklarını söyledi.

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Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kızıl Ordunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 75. yıl dönümünü kutladı. Büyükelçi Ömüraliyev, hürriyet ve bağımsızlık için faşizme karşı omuz omuza cesurca savaşan kahramanları minnetle ve gururla yad ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Ömüraliyev yaptığı açıklamada faşist saldırılara karşı kazanılan Zafer Günü'nü kutlamanın büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek bu yıl Büyük Zafer'in 75. yıl dönümünün kutlandığını ifade etti.

Ömüraliyev'in açıklamaları şöyle;

Ülkemizin tarihinde kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak olan olaylar vardır, bunlar hiçbir zaman unutulmamalı. Halkımız için böyle olaylardan biri de uzun süren yorucu savaş yılları ve çok beklediğimiz Zafer Günü olmuştur.

Kendi vatanının hürriyetini ve bağımsızlığını koruyarak faşizme karşı omuz omuza cesurca savaşan kahramanlarımızı minnetle ve gururla yad ediyoruz. Savaşta şehit düşenler için umumi üzüntümüz, Büyük Zafer’in kazanılması için savaşan askerlerimiz ve cephe gerisinde onlar için çalışan halkımızın eşsiz cesaretleri ile iftihar etmek bizleri birleştiriyor.

100 bine yakın şehit verildi

Büyük Vatan Savaşı sırasında ülkemizde çocukluk yaşını aşan neredeyse tüm erkekler savaşa sevk edilmişti. 360 binden fazla Kırgız askeri, yani Kırgızların dört vatandaşından biri savaşta mücadele verdi. Bunlardan 100 bine yakını savaşta şehit düştü. Savaşta göstermiş oldukları cesaret ve kahramanlıkları için 150 binden fazla Kırgız askeri nişan ve madalyalarla ödüllendirildi. Bunların içerisinden 34 asker Şeref Nişanı aldı ve 74 Kırgız vatandaşı “Sovyetler Birliği Kahramanı” ünvanına layık görüldü.

Faşizme karşı büyük mücadele

Askerlerimizin savaş döneminde faşizme karşı mücadelede gösterdiği kahramanlıkları ve canlarını feda etmeleri her daim şimdiki ve gelecekteki kuşaklarımıza örnek olacağından eminim.

Büyük Vatan Savaşı Zafer’inin 75. yıl dönümünü kutlamakla birlikte savaş meydanında şehit olanların sönmez ruhlarına, gazilere, savaş sırasında cephe gerisinde askerlerimiz için çalışanlara, bizim ve tüm insanoğlunun parlak geleceği için kendi hayatını feda edenlere saygıyla boyun eğiyoruz.

Kıymetli Gazilerimize ve yurttaşlarımıza sağlık, uzun ömür, başarı ve müreffeh bir hayat temenni ederim."