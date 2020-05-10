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Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi mi başlıyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.

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Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ismi bir kez daha gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un gönlü Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'dan yanaydı. Yönetim kurulunda ise ağırlık Erol Bulut'ta. Fakat Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yaptıkları son görüşmede Abdullah Avcı'nın doğru kişi olduğu konusunda Başkan Ali Koç'u razı etti.

Ali Koç'un planı Volkan Demirel
Abdullah Avcı ile daha önce bir ön görüşme yapan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Abdullah Avcı'dan teknik ekibini büyük ölçüde değiştirmesini isteyecek olan Ali Koç, Volkan Demirel'i birinci yardımcı yapmak istiyor.

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'na güveniyor
Yıllardır aynı ekiple çalışan Avcı'nın vereceği cevap merak konusu olsa da 56 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile olan ilişkilerine çok güveniyor. Abdullah Avcı döneminde sportif direktörün Emre olacağından dolayı tecrübeli teknik adam sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor.

(Haber7)

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