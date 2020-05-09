İsmail Saymaz'a sosyal medyadan başörtüsü çağrısı

Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer başörtüsüyle ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

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Son dönemde bazı çevreler tarafından tekrar gündeme getirilen başörtüsü konusu yine suistimal edilmeye başlandı.

Gülseven Yaşer'in Ayşenur Arslan'a yapmış olduğu açıklamaların üzerinden kısa bir süre geçmişken gazeteci İsmail Saymaz'ın toplumda başörtülülere hakaret edilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Beraber vuralım yerden yere demişti

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu fark ederek Gülseven Yaşer'in yapmış olduğu açıklamalarla İsmail Saymaz'ın tepkisini aynı görüntüye montajlayarak ''Gösterin o isimleri beraber yerden yere vuralım'' diyen İsmail Saymaz'a çağrı yaptı.