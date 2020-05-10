Ercan Taner beIN Sports ile yollarını ayırdı

Deneyimli spiker Ercan Taner, kişisel sosyal medya hesabından Süper Lig'in de yayınlarını gerçekleştiren beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Deneyimli spiker Ercan Taner, kişisel sosyal medya hesabından Süper Lig'in de yayınlarını gerçekleştiren beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ercan Taner yakın tarihte yine sosyal medya hesabından koronavirüs salgını dönenimde maçları anlatma görevini sürdürmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Taner köşe yazısında, "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır. Buna ‘mücbir sebep’ diyorlar hukukta. Takımlarda bu hastalığa yakalanan olursa ne olacak? Bu riske girmek için çok erken. Ya ikinci dalga olursa?" ifadelerini kullandı.