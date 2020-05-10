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Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldı. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede arkadaşlarının geldiği köprüde İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne altladı. Suda sürüklenen İlyas C. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine nehir kıyısına gelen polis ve itfaiye ekipleri, İlyas C. için arama çalışması başlattı.

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