İki ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! İstanbul'da maskesiz dolaşmanın yasak olduğu ilçe

Aydın Valiliği, normalleşme süreci boyunca sokağa çıkarken maske takmayan ceza kesileceğini duyurdu. Daha önce de Bartın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. İstanbul'da ise Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim ve İstiklal Caddesi için maske zorunluluğu getirdi.

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Aydın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi. Normalleşme süreci boyunca kent meydanı, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Aydın Valiliği’nden yasakla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır.”

Bartın'da da maskesiz çıkmak yasak

Bartın Valiliği de Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla sokakta maske takma zorunluluğu getirmişti. Açıklamada, maskesiz çıkanlara polis ve jandarma ile birlikte zabıtaların da para cezası keseceği duyuruldu.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunlu

Beyoğlu Kaymakamlığı da İstanbul'un en gözde mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluğulu getirdi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararı duyurulmadan bir gün önce polisler İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezenlere 1000'er lira para cezası kesmeye başlamıştı.