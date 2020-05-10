Koronavirüs Beyaz Saray'da! Korona ekibinin 2 üyesi daha karantinaya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bizzat kurduğu "koronavirüsle mücadele timi"nde görevli 3 üst düzey isim Covid-19 şüphesiyle evde kendilerini karantinaya aldılar. Bu isimler arasında 79 yaşındaki ünlü doktor Anthony Fauci de yer alıyor.

Abone ol

Dünya çapında 4 milyondan fazla vakanın görüldüğü koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD bir şok daha yaşadı… Kabaca bir hesaplama ile dünya üzerindeki her 4 vakadan 1’inin görüldüğü ABD’de Başkan Donald Trump’ın kurduğu koronayla mücadele timinde görevli üç kritik isim Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Bu isimler arasında Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Dr. Robert Redfield, ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi Komeri Stephen Hahn ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin bulunduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü sürecinde yakın kurmayları arasında yerini alan Fauci (sol başta) ve Redfield (soldan üçüncü) Covid-19 şüphesiyle evde karantina altına alındı.



Redfield’in 2 hafta boyunca evinden internet ortamında çalışacağı belirtilirken, başarılı bilim insanının Beyaz Saray’daki corona virüsü tespit edilen bir kişiyle temas ettikten sonra bu kararı aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Redfield’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

ABD’nin en önemli kurumlarından biri olan FDA’nın komiseri Stephen Hahn’ın da Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikten sonra evde karantina altına alındığı belirtildi. Hahn’ın corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Fauci'nin riski düşük ama...

Beyaz Saray’ın oluşturduğu ekipteki en önemli figür olarak tanınan ve dünya kamuoyunun tanıdığı Anthony Fauci’nin de evinde karantinaya başladığı belirtildi. Fauci’nin Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtilirken düzenli olarak test yapılacağı da vurgulandı. 79 yaşındaki bilim insanının corona riskinin düşük olduğu da belirtildi.

Fauci’nin karantinasının “modifiye edilmiş” olduğu açıklandı. Riskin diğer yetkililere daha düşük olduğunu söyleyen Fauci, evden çalışacağını ve 14 gün boyunca maske giyeceğini söyledi. Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki ofisine de gideceğini çünkü oradaki tek çalışanın kendisi olduğunu söyleyen Fauci, her gün test yaptıracağını da vurguladı.

Başkan Yardımcısı'nın sekreteri

Cuma günü Trump, Beyaz Saray’daki bir çalışanda korona virüsü tespit edildiğini açıklamış ve bu ismin ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller olduğunu söylemişti. Geçen hafta içerisinde Trump’ın valelerinden birinde de corona tespit edilmişti.

İvanka Trump'ın asistanı korona çıktı

Başkan Donald Trump’ın danışmanı ve kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında corona virüsü tespit edildi. CNN International’dan Kaitlan Collins’in haberine göre, Ivanka’ya en yakın isimlerden biri olan asistanın haftalardır evden çalıştığı öğrenildi.

Adı açıklanmayan asistanda corona çıkmasının ardından Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’a da testler uygulandığı ve sonuçların negatif olduğu belirtildi.