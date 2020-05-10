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Fatih Terim Diagne'nin biletini kesti! Sudan ucuza gidecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelecek sezon planları arasında yer almayan Senegalli forvet Mbaye Diagne'ye 5-6 milyon Euro’luk teklif gelmesi halinde transferine onay verilecek.

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Galatasaray, geçen sezonun ortasında 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya ayrıca 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödedi. Ancak Diagne bu maliyetinin karşılığını bir türlü veremedi. 

'İstenmeyen adam' 
4.5 yıllık sözleşme imzalayan Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple 3 yıl daha kontratı bulunuyor. Galatasaray'a maliyeti toplamda 150 milyon TL'yi geçen Senegalli forvet kiralık gönderildiği Belçika'da da 'istenmeyen adam' oldu.

6 aydır topa değmiyor
Club Brugge'de 6 aydır kadro dışı kalan Diagne'den ev sahibi bile şikâyetçi oldu. Aylık bin 750 Euro kira ödeyen Diagne'den villasını boşaltması istenirken, komşuları da yüksek ses yaptığı gerekçesiyle yıldız futbolcuyu polise şikâyet etti. Belçika televizyonlarına haber olan Diagne için "6 aydır topa değmiyor!" yorumları yapıldı.

Kulüp aranıyor
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in kadro planlamasında yeri olmayan Diagne'ye Galatasaray kulüp aramaya devam ediyor. Geçen yaz 13 milyon Euro değer biçilen 28 yaşındaki golcüye 5-6 milyon Euro'luk teklif bile gelse değerlendirilecek.

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