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TFF'de kulüplere geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, takımlarında korona virüs tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),  futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Federasyondan yapılan paylaşım şöyle;

"Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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