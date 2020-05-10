Fernando Muslera'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer oldacağı iddilarını yalanladı. Uruguaylı, "Boca Juniors'tan teklif gelmedi" dedi.

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Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay basınına Boca Juniors'tan transfer teklifi geldiği yönündeki iddialarına açıklama getirdi.

Boca Juniors'un harika bir takım olduğunu ve isminin böyle takımlarla anılmasının güzel olduğunu söyleyen Muslera, "Şu ana kadar teklif gelmedi. Galatasaray ile önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmem var ve transfer sadece bana bağlı değil. Daha önce de farklı kulüplerden teklifler aldım ama kulübüm hepsini reddetti. Şu anda Galatasaray'a odaklanmış durumdayım" dedi.

İdolünün bir dönem Beşiktaş forması da giyen Oscar Cordoba olduğunu kaydeden Muslera, "Boca Juniors'ta oynamaya başladığından beri onu çok yakından takip ettim. Milli takımda da Facha Carini'yi beğeniyordum" ifadelerini kullandı.

Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şeyin milli takım formasıyla kupa kazanmak olduğunu vurgulayan Muslera, "Bu nedenle Uruguay ile 2011'de kazandığımız Copa Amerika ve 2010 Dünya Kupası'ndaki başarımız, benim en iyi hatıralarım" diye konuştu.

Corona virüs sürecini de değerlendiren 33 yaşındaki file bekçisi, "1,5 aydır eve hapsolmuş durumdayım. 2 hafta önce idman seanslarına başladık ve Pazartesi günü tüm takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağız. Çünkü ligin geri dönmesine karar verildi" ifadelerini kullandı.