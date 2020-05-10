Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası

Bize hayatı öğreten, nefes aldığı sürece önümüze ışık tutan, her şartta bizi karşılıksız koruyup kollayan annelerimizin günü bugün kutlanıyor. Bu özel gün için en güzel anneler günü şiirleri, duygusal kısa 4 kıtalık-8 kıtalık anneler günü özel şiirleri haberimizde.

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Anneler günü şiirleri, duygusal 10 Mayıs anneler günü şiirleri kısa 4 kıtalık ve uzun 8 kıtalık en çok okunan yeni anneler günü şiirleri haberimizde. Yaşam sebebimiz, cennet kokulu annelerimizin günü olan 10 Mayıs anneler gününe özel en çok paylaşılan ve en duygusal resimli anneler günü şiirlerini sizler için seçtik ve bir araya getirdik. Başımızın tacı tüm annelerin bu özel günü kutlu olsun.

Her zaman her koşulda en büyük destekçimiz yaşam boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık en yüce varlıklarlar annelerimizi hatırladığımız Anneler Günü bugün yurt genelinde kutlanıyor. Cennetin bile ayaklarının altına serildiği annelerimizin için en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirlerini sizler için hazırladık İşte, SMS olarak ya da sosyal medyadan paylaşabilecek en güzel Anneler Günü şiirleri ve sözleri...

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Aşık Veysel Şatıroğlu - Anama

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni

Ne cefalar çekti ne etti Anam

Acı tatlı zahmetime katlandı

Uçurdu yuvadan yürüttü Anam

Anaların hakkı kolay ödenmez

Analara ne yakışmaz ne denmez

Kan uykudan gece kalkar gücenmez

Emzirdi salladı uyuttu Anam

Doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

Necip Fazıl Kısakürek – Anneciğim

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! ...

Ümit Yaşar Oğuzcan – Anacığım

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken “Yavrucuğum üşütme” derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

Faruk Nafiz Çamlıbel - Anne

Uyusun da büyüsün

derdin büyüdüm anne.

Bana o ak sütünden

Verdin, büyüdüm anne.

Uykuma yıldızları

Serdin , büyüdüm anne.

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne.

Cahit Sıtkı Tarancı - Anne Ne Yaptın?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?

Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.

Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?

Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?

Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün.

Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?

Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?

El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat

Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim

Anne istemiyordum ne tacı ne sarayı

Anne karnında fazla yaramazlık mı ettim?

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?

Sezai Karakoç – Anneler ve Çocuklar

Anne öldü mü çocuk

Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde siyah bir çubuk

Ağzında küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünür gözüne

Elinde bir ip nereye

Bilmez bağlayacağını anne

Kaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur

Ben bakayım sana ne olur

Ne istersen pişireyim

Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını

Ödeyemem haklarını

Bugün senin günün anne

Bak kendini yordun gene

Canım kadar sevdiğim kim

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana.

Sensin bana can veren,

Sensin bana kan veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin, neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana.