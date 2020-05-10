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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den uyarı geldi! Çok erken

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer kuaför ve tatil ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Havuzu ve denizi konuşmanın şu an çok erken olduğunu vurgulamayı özellikle istiyorum’’ dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, kuaförlerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.Tezer, “Fön makineleri yüksek akımlı havayla çalışıyor. Eğer mikroorganizma varsa kişide etrafa dağıtabilir. Bunun için kuaförlere gerekirse fön kullanmayın ya da düşük akımla kullanın gibi bir öneri yapıldı” dedi.

Deniz için erken
Tezer, yaz mevsimi yaklaştığı için virüsün havuz ve deniz yoluyla bulaşıp bulaşmadığının sorulmaya başlandığına dikkat çekerek, "Havuzu ve denizi konuşmanın şu an çok erken olduğunu vurgulamayı özellikle istiyorum. Mevcut kalabalığı görüyoruz. İnsanlar artık her şey iyiye gitti ve havuza, denize sıra geldi diye düşünebilirler. O sırada değiliz, onun altını çiziyorum. Virüs yazı hiç görmedi ve yazın nasıl davranacağını daha bilmiyor” diye konuştu.

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