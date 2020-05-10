65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatliğine özgürlüğüne kavuştu

''Bu vaziyeti görmek çok üzdü beni": 85 yaşındaki Metin Dokur, "Aşağı yukarı 40 günden beri evdeyim. Çıktık geldik. Çok güzel fakat çok üzgünüm. Bir hayalet şehir gibi olmuş Bakırköy. Çıktığıma da pişmanım. Evimin önünde de hava alıyordum. Bu vaziyeti görmek çok üzdü beni" şeklinde konuştu.



