65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatliğine özgürlüğüne kavuştu
KORONAVİRÜS dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi.
Yaklaşık 1.5 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız saat 11:00 itibariyle 4 saatliğine sokağa çıkmaya başladılar. Saglık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkacak yaşlılardan maske takmalarını istedi.
İlk defa sokağa çıktılar: Türkiye genelinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.
''Hoş görürler diye düşündüm": 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Şişli'de Kadırgalar Caddesi'nde saat 09.30'da sokağa çıkan bir vatandaş, "Ben bugün bir saat erken çıktım. Hoş görürler diye düşündüm" dedi. Adını ve yaşını söylemeyen vatandaş elindeki poşetiyle yoluna devam etti.
''Bu vaziyeti görmek çok üzdü beni": 85 yaşındaki Metin Dokur, "Aşağı yukarı 40 günden beri evdeyim. Çıktık geldik. Çok güzel fakat çok üzgünüm. Bir hayalet şehir gibi olmuş Bakırköy. Çıktığıma da pişmanım. Evimin önünde de hava alıyordum. Bu vaziyeti görmek çok üzdü beni" şeklinde konuştu.