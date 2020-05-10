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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Uzaktan Gebe' eğitimi

SAĞLIK Bakanlığı'nca, koronavirüs nedeniyle hastanelere gidemeyen gebeler için uzaktan gebe okulu programı başlatıldığı açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler bünyesinde bulunan gebe okulları, gebe adayı/yakınlarına doğum öncesi, doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Gebelerin yüzde 98 oranında memnun olduğu bu okulların eğitimine katılamayanlar için başlatılan uzaktan eğitim programı, tüm gebelerin eğitimden yararlanmasını sağlayarak normal doğum oranını artırmayı amaçlıyor.

Mevcut gebe okullarında verilen eğitimi standart hale getirecek ve  tüm gebelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak uygulama için doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve ebeler kamera karşına geçti. 'Gebelik Fizyolojisi', 'Gebelikte Beslenme', 'Gebelik Psikolojisi', 'Gebelikte Diyabet' sorunları gibi başlıklarda 27 video hazırlandı. Ayrıca işitme engelli gebeler için de çekimler işaret diliyle anlatıldı. Eğitim videolarını takip etmek isteyen gebeler, https://khgm.saglik.gov.tr adresinden bu videolara ulaşabilecek.

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