Meral Akşener'den liderlere çağrı! 'Memleket Masası' kuralım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi parti liderlerine çağrı yaparak, "Memleket Masası' etrafında toplanalım, ortak aklı işletmemiz lazım" önerisinde bulundu.

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Fox TV'de "Çalar Saat Hafta Sonu" programında Akşener, "Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da 'Memleket Masası' diyelim. Gıda erişimi ve gıda güvenli olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum." dedi.

Darbe tartışmaları kutuplaştırıcı

Akşener, "Darbe tartışmasını kutuplaştırıcı buluyorum. Biz kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler şekilde tutum alamayız, ülkeye fayda getirmez, işsizliği çözmez bu. Bizim kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok. Belediye başkanlarının paralel ilan edilmesi bambaşka bir problemdir" diye konuştu.

Erken seçim ihtimali görmüyorum

Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum." yorumunu yaptı.

Normalleşme hızlı oluyor endişeliyiz

Akşener, "Normalleşmenin hızlı olduğuna yönelik endişemiz var. Bu konuda biraz daha heyecansız davranmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ekonominin elbette işlemesi lazım bu arada."