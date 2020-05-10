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Nenad Bjelica Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeyi imzalamaya geliyor

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile görüşmüştü.

3 yıllık imza
Bu görüşmenin ardından dün İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. ‘tuttomercato.web’ sitesi, Sarı-Lacivertliler’in 48 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu ve “Türk kulübü Fenerbahçe yeni bir başlangıç için Hırvat teknik adama üç yıllık bir anlaşma teklif etti. İmzalar yakında atılacak” ifadelerine yer verdi.

Pellegrini iddiası
Şili basını da Fenerbahçe’nin yeni teknik adamının Manuel Pellegrini olacağını iddia etmişti. Başkan Ali Koç ve yönetiminin listesinde bu iki teknik adamın dışında alternatif isimlerin de bulunduğu biliniyor.

Acele etmeyecek
Sarı-Lacivertiler, son iki yılda yaşanan teknik adam problemleri nedeniyle acele etmeyecek.

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