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Bilim insanları normalleşme için uyardı! 100 bin insan ölür

Koronavirüse en fazla kurban veren ülkelerden birisi olan İngiltere'de bir grup bilim insanının hazırlayarak Başbakan Johnson'a verdiği rapor sızdı. Raporda, "Eğer kısıtlama ve yasaklar erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 bin insan ölür" uyarısı yapıldı.

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215 binden fazla insanın hasta olduğu ve 31 binden fazla insanın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği İngiltere’de korkutan bir rapor Başbakan Boris Johnson’a sunuldu.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times’ın haberinde, bilim insanlarından oluşan bir ekibin hazırladığı raporun detayları yer aldı. Geçen ay içerisinde korona virüsünü yoğun bakımda yenmeyi başaran Başbakan Johnson’a verilen raporda “Eğer yasaklama ve kısıtlamalar çok hızlı ve çok erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 binden fazla ölüm olur” ifadesi kullanıldı. Yasakları gevşetmenin farklı yöntemleri üzerinde farklı modellerde çalıştıklarını dile getiren bilim insanları, “Hareket için çok kısıtlı bir alan var” dedi.

Başbakan bugün açıklayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün içerisinde yasaklar ve kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Johnson, kurallara uymayanlara verilecek cezanın artırılacağını, sokakta spor ve egzersiz yapmaya iznin genişletileceğini açıklayacak.

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