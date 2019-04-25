5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık Suriyeli mi? İstanbul valiliği açıklaması

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapığın Suriyeli değil Pakistanlı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği'nin açıklaması bekleniyor.

Kamuoyunda büyük infial yaratan Küçükçekmece'deki cinsel istismarla ilgili emniyet 50 kişilik özel bir ekip kurmuştu. 2 gün aradan sonra özel ekip 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapığı yakaladı. Son dakika haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, sapığın gözaltına alındığını söyledi ve detayları İstanbul Valiliği'nin açıklayacağını belirtti.

Sapık Suriyeli değil Pakistanlı Olaydan sonra sapığın Suriyeli olduğuna dair iddialar vardı. Yakalanan zanlının Pakistan uyruklu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyetinde sorgusu süren sapığın 18 yaşında olduğu öğrenildi. M.V.'nin olaya dair itirafta bulunup bulunmadığı bilinmiyor. İstanbul Valiliği'nin detayları açıklaması bekleniyor.

Süleyman Soylu : Fail yakalandı

5 yaşındaki küçük kızın failinin yakalandığını Süleyman Soylu şöyle duyurdu:

-''İlgili fail yakalandı, gözaltına alındı. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacak. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Olay başlı başına hem medeniyetimize hem bizim toplumsal ahlakımıza bakışımıza uygun değildir. Maalesef toplumca kınadığımız nefret ettiğimiz bu tip işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız gerekli tüm takibatı yapıyorlar.''