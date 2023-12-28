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150 milyon dolarlık alışveriş merkezinin yıkımına başlandı!

150 milyon dolarlık alışveriş merkezinin yıkımına başlandı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2013 yılında 150 milyon dolar maliyetle inşa edilen ağır hasarlı alışveriş merkezinin yıkımına başlandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın Antakya ilçesini yerle bir etmişti. Asrın felaketinde Haraparası Mahallesi'nde 2013 yılında 150 milyon dolar maliyetle inşa edilen alışveriş merkezi de ağır hasar almıştı. Enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı Antakya'da AVM’nin de yıkımına başlandı. Devasa AVM'nin blok blok yıkılacağı öğrenildi.

“Tüm dostluklarımız, hatıralarımız ve arkadaşlıklarımız buradaydı”
Yıkımı gerçekleştirilen AVM’nin geçtiğimiz yıl başında cıvıl cıvıl olduğuna dikkat çeken Efe Arıkoğlu, “Burası kentimizin en yeni yapılan alışveriş merkeziydi. Buranın yıkıldığını gördüğümde içim kötü oldu. Tüm dostluklarımız, hatıralarımız ve arkadaşlıklarımız buradaydı. Çünkü bizim şehrimiz aşırı büyük bir yer değil; bir Saray Caddemiz vardı bir de burası vardı. Biz daha çok burada sosyalleşiyorduk. Burası gidince çok kötü oldu. İçim burkuldu, tüylerim diken diken oldu. Yılbaşında sürekli bir tane ağaç olurdu, süslenirdi ve buralar cıvıl cıvıl olurdu. Şu an hiçbir şey yok” dedi.

“Bu anı görmek çok kötü”

Alışveriş yapmak ve gezmek amaçlı geldiği AVM’nin yıkılışını görmenin kendini rahatsız ettiğini belirten Esen Doksöz, "Alışveriş merkezimiz bütün gençlerin takıldığı yerdi. Herkesin merkeziydi, yıkılıyor. Çok acı bir şey, özellikle izlemeye geldik. Bu anı görmek çok kötü. Buraya hem alışverişe hem de oturmaya geliyorduk. Antakya’nın yarısı bu alışveriş merkeziydi” şeklinde konuştu.

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