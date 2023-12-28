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Ordu'da ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'da ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Güler (55), kendisine ait arazide ağaç budadığı esnada düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Güler'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şahsın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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