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Küle dönen evde, ölen 3 çocuğunun hatıralarını gözyaşlarıyla aradılar

Küle dönen evde, ölen 3 çocuğunun hatıralarını gözyaşlarıyla aradılar

Edirne’de yangında küle dönen evlerine giren aile, hastalık nedeniyle kaybettikleri üç çocuklarının hatıralarını bulmak için küle dönen eşyalar arasında çaresizce adeta bir umut aradı. Ailenin anlattıkları yürekleri dağladı.

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Edirne’nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Bindallı Sokak’ta yaşayan Gülşah ve Göksel Kırcan çiftinin evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangının söndürülmesinin ardından evlerine giren Kırcan çifti, geçmiş yıllarda SMA hastalığı nedeniyle hayatlarını kaybeden 15, 3 ve 5,5 yaşlarındaki üç çocuklarının hatıralarını aradı. Küle dönen eşyaların arasında çaresizce adeta bir umut arayan çift, çocuklarından geriye kalan bazı fotoğrafları bulmanın buruk sevincini yaşadı.

Hastalık nedeniyle çeşitli zaman dilimlerinde üç çocuklarının hayatlarını kaybettiğini söyleyen Gülşah Kırcan, “Oğluma sünnet düğünü yapmıştım ve o düğünün videoları flash bellekteydi. Resimler, videolar tüm hatılar küle döndü. Bütün her şeyimiz gitti. Oğlumdan kalan tek hatıra vardı, onlar da gitti.”dedi.

Eve geldiğinde içeriden alevler yükseldiğini gördüğünü söyleyen Göksel Kırcan da, “Camlar patladı ve ev kullanılamaz hale geldi” ifadelerine yer verdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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