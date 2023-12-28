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Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi önceki gün kabul edilmişti.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.

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