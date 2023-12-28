Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Abone ol
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi önceki gün kabul edilmişti.
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.