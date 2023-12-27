Hataylılar 12 şehit asker için yürüdü: Kahrolsun PKK

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK'ya lanet okundu.Abone ol
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sanayi Mahallesi'nde bir araya geldi.
Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, Atatürk Parkı'na yürüdü.
Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duayla sona erdi.