Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi kabul edildi.

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Heyecanla beklenen torba yasa görüşmelerinde sona gelindi. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.

Torba teklif Meclis'ten geçti

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söylemişti.

"Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir"

Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." demişti.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

Birçok düzenleme hayata geçecek

Torba yasa ile birçok düzenleme de hayata geçecek.

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla yapılan satışlara rekor ceza verilecek. Kur korumalı mevduat hesaplarının vergi istisnası devam ettirilecek.

Yasayla sosyal medyada içerik üreticiler de vergi düzenlemesine dahil edilecek.

Meclis tatile girdi

Torba yasa görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu, yılın son mesaisini yaptı.

Torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 16 Ocak tarihine kadar tatile girdi.