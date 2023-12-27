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Elektrik kaçağından yangın çıktı, 15 ton saman balyası kül oldu!

Elektrik kaçağından yangın çıktı, 15 ton saman balyası kül oldu!

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde bulunan bir çiftliğin samanlığında elektrik kaçağından çıkan yangında 15 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın saat 12.30 sıralarında Burdurun Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Karadede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arif Kirişcan’a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan samanlık bölümünde elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Alevleri gören ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine Çeltikçi ve Bucak ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 15 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

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