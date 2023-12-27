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Şehit aileleri ve gazilerden DEM Parti önünde protesto!

Şehit aileleri ve gazilerden DEM Parti önünde protesto!

Farklı illerden gelen şehit aileleriyle gaziler, 12 askerin şehit olduğu Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) genel merkezleri önünde basın açıklaması yaptı.

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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, daha önce HDP Genel Merkezi olarak kullanılan binanın önüne gelerek "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Burada basın açıklaması yapan TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Aylar, her hafta HDP ve DEM Parti genel merkezlerinin önünde eylem ve basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

"Şehit aileleri ve gaziler olarak terör örgütü PKK ile iltisaklı olan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadele edeceğiz." diyen Aylar, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması, hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Bu milletin alın teriyle, birikimiyle oluşmuş gelirlerin bu hainlerin cebine girmesini istemiyoruz."

Açıklamanın ardından, HDP Genel Merkezi olarak kullanılan binanın önüne ceset torbaları bırakıldı.

Buradan Balgat'taki DEM Parti Genel Merkezi önüne geçen şehit aileleri ve gaziler, burada da attıkları sloganlarla, parti yöneticilerine ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Şehit annelerinden Seniha Örül ve Sevim Yağız ile şehit babası Avni Karadaş da burada yaptıkları açıklamalarda tepkilerini dile getirdi.

Grup, DEM Parti Genel Merkezi önüne de ceset torbaları bıraktı.

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