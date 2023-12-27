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Çok sayıda ilaç içen çocuk yoğun bakıma alındı!

Çok sayıda ilaç içen çocuk yoğun bakıma alındı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde karnı ağrıdığı için çok sayıda ağrı kesici içen çocuk, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

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Olay, Nazilli ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.A. isimli yaşı küçük çocuk karnı ağrıdığı için 3 adeta ağrı kesici hap ve 5 adet de küçükler için olan ağrı kesici hap içti.

Çok sayıda içtiği haplardan dolayı fenalaşan H.E.A., ailesi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu tespit edilirken, H.E.A. acil yoğun bakımına kaldırıldı. Yaşanan durumun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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