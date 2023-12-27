Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'a telefonda söyledi: Somut adımlar atın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan görüşmede F-16 satışıyla ilgili ABD yönetimi ve ABD Kongresi’nden verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la F-16 satışıyla ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

"Verilen sözler yerine getirilsin"

F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.

Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

F-16 süreci ile birlikte yürüyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin ‘Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm’ şeklinde bir ifadesi oldu” ifadelerini kullanmıştı.

NATO'ya İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Bu adımla birlikte Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini ne zaman onay vereceği sorusunu birlikte getirdi. İsveç'in NATO üye olabilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

Somut adımlar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de devam eden F-16 süreci ile Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine onay verme süreci eş zamanlı olarak yürütülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevlendirildiğini belirtti. ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi. Şimdi Türkiye F-16’la konusunda somut adımlar bekliyor.