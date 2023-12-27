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12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne’de hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan hükümlü, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Karaağaç Mahallesi’nin Yunanistan sınır hattında bulunan askeri yasak bölgede yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken bir şüpheli yakalandı.

Yapılan kimlik incelemesinde birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan ve firari hükümlü olan şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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