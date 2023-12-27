Antalya'da akıllara durgunluk veren ölüm! Kaldırımda yürürken...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kaldırımda yürürken düşerek başını park halindeki araca çarpan kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen Sabri Hışır (57), dengesini kaybederek yere düştü. Başını park halindeki bir otomobilin jantına çarpan Hışır ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştüğü yerin yakınındaki Borsa Semt Polikliniğine kaldırılan Hışır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hışır'ın öğleden önce de aynı poliklinikte kalp grafiği çektirdiği öğrenildi.