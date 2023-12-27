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Fransız elektro ikilisi The Blaze 18 Mayıs’ta İstanbul’a geliyor

Fransız elektro ikilisi The Blaze 18 Mayıs’ta İstanbul’a geliyor

İkinci albümleri Jungle'ın başarısını turneyle taçlandıracak olan The Blaze, 18 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’a geliyor.

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Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, 5 yıl aradan sonra canlı performansı ile dinleyicilerini coşturmak ve birlikte tempo tutmak için 18 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Müzikseverlerin merakla bekledikleri konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri Jungle'ın başarısını turne ile süsleyecek olan The Blaze, Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserde İstanbul’da unutulmaz gece yaşatacak.

Sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen 2 isim bir araya geldi, The Blaze doğdu
Sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen Guillaume ve Jonathan Alric tarafından 2016 yılında kurulan The Blaze, “Virile” ve ardından aynı adlı EP'den “Territory” için hazırladıkları videonun yayınlanmasıyla kısa sürede adından çokça söz ettirdi. 100 milyondan fazla izlenen bu video birçok ödüle layık görüldü ve özellikle komünyon sahneleri sayesinde hem müzikseverlerin hem de eleştirmenlerin ilgisini çekti. İkili, ilk albümleri 'Dancehall'ın kulağa ruhun derinliklerinden geliyormuş gibi gelen vokalleri ve rafine prodüksiyonları ile uluslararası müzik sahnesinde de varlıklarını sağlamlaştırdı. İkinci albümleri “Jungle” ile ünlerini zirveye taşıyan The Blaze, seyahat ettikleri ülkelerden yeni deneyimlerle dönüyor, görsel dünyalarını ve müziklerini daha da ileri götürüyor.

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