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Ülkeyi terk mi edecek? Merve Boluğur: 100 milyon TL'lik teklif aldım

Ülkeyi terk mi edecek? Merve Boluğur: 100 milyon TL'lik teklif aldım

Merve Boluğur 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi. "Ülkeyi terk mi edeceksiniz?" sorusuna Boluğur, "Vallahi öyle görünüyor" cevabını verdi.

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'Acemi Cadı', 'Aşk Yeniden', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde rol alan ve sonrasında müzik sektörüne atılan, son dönemde ise sadece açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi.

Arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Boluğur, "Yeni projeler var. Dubai'ye gidiyorum. 100 milyon TL'lik teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, çok güzel olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de bol bol işlerim olacak. Yurt dışından çok işler geliyor" dedi.

Merve Boluğur "Ülkeyi terk mi edeceksiniz?" sorusuna da "Vallahi öyle görünüyor" cevabını verdi.

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