Mahkemeden Can Ataklı hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren gazeteci Can Ataklı için "adli kontrol" kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, X isimli sosyal medya hesaplarında yayınlanan Korkusuz Can Ataklı’ya ait video içeriğinde, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında olumsuz ve saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda bulunulduğunun tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’ne gelip ifade veren Can Ataklı "İmza atma ve yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde aldi kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.

Mahkeme Ataklı hakkında imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

"Eline mikrofon verip söyletenlere bunu söylüyorum"

Ataklı sosyal medya hesabından yayınlanan videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz defolun gidin buradan, tamamen provokasyonla iktidar kanadı tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine gerek yok.

Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline, Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Kimsin ulan? Kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?

Eline mikrofon verip söyletenlere bunu söylüyorum. Acılı bir adam ona diyorlar ki, 'Oğlunu PKK öldürdü, bunlar da PKK'yı savunuyor.'"