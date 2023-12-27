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Umrede oğlunun şehadet haberini alan annenin feryadı yürekleri dağladı

Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Kahramanımız Emre Taşkın’ın umre ziyaretindeki ailesine şehadet haberi böyle verildi. Annenin feryadı yürekleri dağladı.

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişiminde çıkan çatışmada şehit düşen kahramanımız Emre Taşkın'ın ailesi, şehadet haberini aldıkları sırada umre ziyaretindeydi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan ailenin anne ve babasının acı haber ulaştırılırken umre için Mekke'de oldukları öğrenilmişti.

Şehidimizin anne ve babasına, sağlık çalışanlarının eşliğinde şehadet haberinin verildiği anlar çevredekiler tarafından telefon kamerası ile kayıt altına alındı.

Şehadet haberini alan annenin ettiği feryat yürekleri dağladı.

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