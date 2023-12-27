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Trabzonsporlu oyuncuya İsveç'ten sürpriz talip!

Trabzonsporlu oyuncuya İsveç'ten sürpriz talip!

Trabzonspor'un deneyimli sağ beki Jens Stryger Larsen'e İsveç Ligi ekiplerinden Malmö'nün talip olduğu ileri sürüldü.

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Trabzonspor'un 2022 yılında İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Larsen'e İsveç'ten sürpriz bir talip çıktı.

İsveç basınında yer alan habere göre; Malmö, devre arasında 32 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a teklif yapacak.

Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolu ile ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Larsen bu sezon bordo-mavili takımda 15 karşılaşmada görev aldı.

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