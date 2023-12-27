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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

YouTube'a bugüne kadar 13 milyardan fazla video yüklendi

YouTube'a bugüne kadar 13 milyardan fazla video yüklendi

YouTube'a 2023 yılında kaç video yüklendiği belli oldu. Ayrıca sosyal medya platformuna kuruluşundan bu yana 13 milyar 325 video yüklendiği açıklandı.

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2023 yılı Aralık ayı itibarıyla YouTube'a toplam 13,325 milyar video yüklendi. Bu, her geçen saniye 100'den fazla videonun yüklendiğini gösteriyor.

YouTube'a en fazla videonun 2023 yılında yüklendiği, en az videonun ise 2006 yılında yüklendiği açıklandı.

2023'te 4 milyar video yüklendi

Blog yazarı Ethan Zuckerman'ın paylaştığı rapora göre, 2023 yılında YouTube'a yaklaşık 4 milyar video yüklendi.

Ancak, videoların izlenme sayıları beklentilerin altında kaldı. Rapora göre, tüm videoların yalnızca yüzde 4'ü 10 bin veya daha fazla görüntülenme elde etti.

Ayrıca, bir YouTube videosunun ortalama izlenme sayısının 39 olduğu belirtiliyor. Öte yandan, yüklenen videoların yüzde 5'lik bir kısmı hiç görüntülenme elde edemedi.

2023 GTA rekoruyla kapanıyor

2023'ün sonlarında yayınlanan GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlandıktan sadece 24 saat içinde 100 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı. Bu rekor daha önce MrBeast'e aitti.

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