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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 asgari ücretini 17 bin 2 lira olarak açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun" dedi.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılında net 17.002 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama

Asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

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