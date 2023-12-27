İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Gökhan Zan istifa etti

Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Zan, "Affınıza sığınarak İyi Parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi.

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İyi Parti'de istifa furyası sürüyor. İyi Parti'de seçimlerin ardından işler hiç iyi gitmedi.

Yaşanan büyük oy kaybı ve 6'lı masa nedeniyle genel başkan Meral Akşener'e tepki dinmedi.

Yerel seçimlere ittifaksız gidileceğini açıklayan Meral Akşener, kendine yönelik muhalif açıklamalarda bulunan isimlerin istifasını istedi.

Partide peş peşe yaşanan istifalar ise gerilimi iyice yükseltti.

Bir istifa daha

İyi Parti'de bugün bir istifa daha yaşandı.

Gökhan Zan istifa etti

Son olarak eski milli futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Gökhan Zan, İyi Parti'den istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Siyasetin zorluğunu fark ettim"

Zan, açıklamasında siyasete olan katılımının temel nedeninin Hatay'a destek olmak ve deprem felaketi sonrasında Hataylı kardeşlerinin sesini Meclis'te duyurmak olduğunu belirtti.

Ancak siyaset arenasında bu amacını gerçekleştirmenin zorluğunu fark ettiğini ifade eden Zan, İyi Parti'den ayrılma kararı aldığını açıkladı.

"Partideki görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım"

Zan, İyi Parti'ye katılış sürecinde Genel Başkan Meral Akşener'in davetiyle partinin bir üyesi olduğunu hatırlatarak, partideki görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Ancak, siyasi arenada beklentilerini karşılayamamanın ve hedeflerine ulaşamamanın bir sonucu olarak İyi Parti'den istifa ettiğini dile getirdi.

İyi Parti'de istifa furyası yaşanıyor

İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.

Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.

İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.

Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İyi Parti'den ihraç edildi. 6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.

Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.

Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.

Dün bir istifa haberi de İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner'den geldi

Bütün görevlerinden istifa eden Güner, ittifaksız yerel seçim kararının doğru olmadığını savundu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ise görevinden alındı.

İyi Parti'nin milletvekili sayısı 38'e düştü

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan beş kişiyle birlikte 2024 yerel seçimlerine ittifak yapılmadığından dolayı istifa ettiği açıkladı.

İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da İyi Parti'den istifa etmişti.

Son olarak ise Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 38'e düştü.