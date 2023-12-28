Emekli maaş zammıyla ilgili uzmanlar 'yuvarlanabilir' diyerek oran verdi

2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete yüzde 49 zam geldi. Kulislerde asgari ücret zammı için açıklanacak rakama benzer bir zam oranında emekliye de zam yapılacağı konuşuluyor.

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Yılın son gününe yaklaşılırken milyonlar maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Ankara'da bugün bütün gün boyunca asgari ücret zammı trafiği yaşanırken, dakikalar içinde 2024 asgari ücret zam kararı açıklandı.

Yeni alınan karara göre asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Milyonlarca emekli 2024 maaşlarına yapılacak zam oranı için asgari ücretteki artışı da yakından takip etmişti.

Enflasyon farkı 3 Ocak'ta kesinleşecek

3 Ocak'ta açıkanacak Aralık ayı enflasyon rakamın ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam oranının da netleşmesi bekleniyor.

Yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak verilere ilaven emekli maaşlarında belli bir düzeltme yapılması da gündemde.



Ankara kulislerine yansıyan son bilgilere göre asgari ücret zam oranının yüzde 49 olarak açıklanmasının ardından benzer oranda emekli maaşlarına da yeni yılda zam yapılacak.

Emekli maaşlarına zam oranı yüzde 50'ye yuvarlanabilir

Hem Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem hem de SGK uzmanı Mert Nayır, emeklilerin de zamlarının yüzde 47-48 oranında olacağını bunun yüzde 50 oranına yuvarlanacağını ifade etti.