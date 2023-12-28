Sakarya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık kan gölüne döndü: 10 ölü 57 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 7'si ağır olmak üzere 57 kişi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kazanın yoğun sis nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.

Araçtan inen yayalara arkadan gelen araçlar çarpmış

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "İlk olarak otomobilin, TIR'a çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarpıştığı şeklinde. Vefat edenlerin bir kısmı araçlardan inen yayalara arkadan gelen araçların çarptığı yönünde" dedi.

Yaralılardan 7'sinin durumu ağır

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralılardan 7 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Kazaya yoğun sis neden oldu

CNN Türk'e bağlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kazayla ilgili ilgiler aktardı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Yüce, kazanın yoğun sis nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.